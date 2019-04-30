في ليبيا، الهزائم تقع على داعش كالصّاعقة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

لقد وقعت الهزائم العسكريّة على داعش في ليبيا كوقوع الصّاعقة، فهذا التّنظيم كان يظنّ نفسه تنظيمًا جبّارًا لا يعرف معنى الخسارة والهزيمة، وكأنّه محصّن ومصفّح ضدّ الموت والهزيمة.

ولكنّ آمال داعش العالية هذه، انهارت دفعةً واحدةً عندما تلقّى ضرباتٍ صاعقة من الدّولة الّتي خطّطت مطوّلًا وبدقّةٍ للقضاء على هذا التّنظيم المتربّص بالأراضي اللّيبيّة والمتمسّك بمعاقله، خوفًا من أن يخسرها رافضًا التنازل عنها أو الاستسلام.

ولكن على الرّغم من كلّ تلك الاحتياطات، الّتي كان التنظيم يتخذها لحماية نفسه من الضربات والمعارك الّتي تخوضها أجهزة الدّولة اللّيبيّة ضدّه، لم يستطع الصمود طويلًا، بل راح ينهار شيئًا فشيئًا ويخسر معاقله الواحد تلو الآخر، من دون أن يستطيع فعل شيءٍ أو الدفاع عن نفسه أو حتّى الهروب .

لقد وجد داعش صعوبةً كبيرةً على استيعاب هذه الهزائم والخسائر، الّتي لحقت به ماديًّا ومعنويًّا، لذلك حاول جاهدًا استرجاع مكانته في ليبيا وردّ اعتباره وسط كلّ الشتائم الّتي لحقت به من هنا وهناك مساهمةً، في إضعافه وقهقرته أكثر فأكثر.

لذلك ظلّ داعش يواصل الإعلان عن وجوده، من خلال عمليّات ينفّذها في أماكن متفرّقة وعلى فترات متباعدة، كما أنّه لم يمتنع يومًا عن تبنّي الهجومات الّتي يشنّها على حواجز التفتيش، في مؤشر إلى سعيه إلى ترتيب صفوفه من جديد.

وتناقلت تقارير إعلاميّة الظهور المتتالي لعناصر التنظيم في المناطق الواقعة بين سرت والهلال النفطي، والتي تمتد إلى أكثر من 120 كيلومترًا، في محاولةٍ إلى إعادة السيطرة على الهلال النفطي الّذي شكّل، لفترةٍ وجيزةٍ مصدرًا أساسيًّا من مصادر التّمويل، للعمليّات الإرهابيّة في ليبيا.

إضافةً إلى ذلك، قامت مصادر أخرى برصد وجود التنظيم في مناطق واقعة بين سرت وشرق بني وليد، ولا سيما في السلاسل الجبليّة.

أمام هذه التهديدات الداعشيّة الجديدة والبائسة، لم تخف الدّولة اللّيبيّة، بل على العكس زادت هذه المحاولات من عزم الأجهزة اللّيبيّة على تكثيف جهودها ومساعيها، الرّامية إلى القضاء على فلول التنظيم أينما حلّت، وبدأت العمل على إنشاء قوة جديدة لملاحقة فلول داعش جنوب سرت وشرق بني وليد، حيث لا تزال تتحرك هناك بـ”حرية”.

وفي آخر تطورات الأوضاع، أكّدت مصادر أمنيّة نجاح عمليّاتها الأوليّة، الّتي نتجت عن مقتل عددٍ لا بأس به من الدواعش المتسلّلين عبر الحدود، وإلقاء القبض على الّذين نجوا من الموت ليتمّ احتجازهم والتّحقيق معهم.