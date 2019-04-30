النايض : سألاحق قناة ليبيا الأحرار وعدد من الشخصيات قانونيًا

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

كلّف رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة “عارف النايض” فريق قانوني دولي، لتحريك قضايا جنائية ومدنية أمام محاكم عدة ، و دول إقليمية ودولية، ضد عدة جهات وشخصيات إخوانية، تقيم في بريطانيا وتركيا، هم أشرف الشح، وعبد الرحمن الشاطر، وسليمان دوغة، وحافظ الغويل، وقناة ليبيا الأحرار، وقناة الجلاء ميديا الإخوانية التي تبث من تركيا، وفريق مقيم في تركيا، برئاسة إعلامي ليبي يبث أكاذيب على عدة صفحات مزورة .

وقال المكتب الإعلامي للنايض في بيان صحفي، إن الفريق القانوني والفني تمكن من تجميع وتوثيق كافة الأدلة القانونية والتقنية، من كافة وسائل الإعلام ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وتجهيز المذكرات القانونية بالخصوص، مؤكدا أن مكتب الرصد للفريق القانوني، مستمر بمراقبة ما قد يستجد من جرائم التشهير.

وأكد “النايض” أن أي جرائم تشهير أو إفك أوافتراء لن يتم تجاهلها مجددا، متهما إعلام الإخوان ببث الأكاذيب والشائعات، بشكل يومي وممنهج عبر وسائل الإعلام الإخوانية أو صفحاتهم، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى “النايض” ما يروجه إعلام جماعة الإخوان في ليبيا، من أكاذيب وادعاءات حول تحريضه على مدينة طرابلس وأهلها.