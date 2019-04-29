بعد عودته من مهمة عمل بطرابلس .. الأجهزة الأمنية تحتجز معاون رئيس مصلحة الجوازات بالمنطقة الشّرقية

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

ناشدت عائلة معاون رئيس مصلحة الجوازات بالمنطقة الشّرقية عميد “حمدي عمرالعبيدي” القيادة العامة بالتّدخل الفوري والعاجل لمعرفة مصيره وإطلاقه.

وقالت عائلة “العبيدي” – في تصريحات صحفية – إن عميد “حمدي” زار طرابلس في مهمة عمل تخصّ جوازات جرحى القوّات المسلحة، وكذلك الحالات المرضية المستعجلة .

ولفتت العائلة أن “العبيدي” أشرف بنفسه على إرسال المهندسين لإجراء التحويرات، للطابعة لتتمكن من طباعة خام الجواز النمساوي، قبل إعلان القيادة العامة للجيش عملية تحرير طرابلس وعاد إلى مدينة بنغازي في السادس من أبريل الجاري .

واستدعي”العبيدي” من قبل القيادة العامة بعد وصوله من طرابلس بأيام، وتوجه إلى مقر القيادة فورًا، وبعد ذلك اتصل بالعائلة، وطلب منهم إحضار بعض الأغراض الشخصية وعلاجه لمقر الاستخبارات العسكرية بمنطقة الحدائق في بنغازي التي كان يتواجد بها لأيام، ومن ثم انقطع به الاتصال منذ العشرين من أبريل الجاري، ولم يعرف مكانه ولا مصيره حتى هذه اللحظة .

وطالبت عائلة “العبيدي” القائد العام المشير “خليفة حفتر” بالتدخل الفوري والعاجل، لمعرفة مصيره وتحديد مكانه وإطلاق صراحه فورًا، مشيرة إلى أنهم حاولوا مقابلة المشير “حفتر” لكن دون جدوى.

وتقلد “العبيدي” منصب معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية، مطلع أغسطس 2018 م ، بتكليف من وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة بالتنسيق مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية .

ورصدت قبل استدعاء “العبيدي” بعض المنشورات المحرضة ضده، بعد اتخاذ عدة إجراءات منها نقل بعض رؤساء الفروع، التي كثر الحديث عنها بشبه تقاضي رشاوي من المواطنين؛ للحصول على جوازات سفر. كما رصدت الوكالة تعاون عميد “العبيدي” مع جرحى القوات المسلحة بشكل خاص وعناية وسرعة إنجاز جوازات سفرهم، والدليل هذه الرسالة من آمر الكتيبة 36 صاعقة، التي تشيد بدوره في إنجاز الجوازات الخاصة بالجرحى وأسر الشهداء الصادرة بتاريخ السابع والعشرين من أبريل الجاري.