المسماري : قوات الوفاق تحاول إنشاء سواتر ترابية بطريق المطار لمنع قوات الجيش من التقدم

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن قوات الجيش تصدت لقوات الوفاق المعترف بها دوليًا في طرابلس بكل قوة وحزم.

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن قوات الجيش استهدفت مواقع عدة لقوات الوفاق عن طريق مقاتلات سلاح الجو الليبي في كل محاور معركة طرابلس.

وأشار إلى أن قوات الجيش نجحت في التقدم من محور عين زارة في طريقها لعزل مناطق شرق طرابلس، مؤكدًا أن العمليات العسكرية تسير وفق الخطة المعدة من القيادة العامة .

وتابع المسماري أن القوات المسلحة لا يعنيها شيء غير الوطن وكرامته وسيادته، ولدينا عقدية واحدة وهي الحفاظ على الوطن ووقف التدخلات الخارجية.

وأضاف أن الهجوم اليوم على تمركزات الجماعات والمليشيات الإرهابية كان مفاجئًا ومباغتًا في محور صلاح ومعسكر اليرموك خاصة، لافتًا إلى أن القوات تحرز تقدمًا كبيرًا في المحور الشرقي واستفدنا من المعارك في الأيام الماضية، خاصة الغارات الجوية التي دمرت مخازن الأسلحة لقوات العدو.

وكشف الناطق الرسمي أن قوات الوفاق تحاول إنشاء سواتر ترابية بطريق المطار لمنع القوات من التقدم، موضحًا أنه في الساعات القليلة المقبلة ستكون هناك أخبار مفرحة ومهمة لكافة الشعب الليبي.

وأكد المسماري مراقبة ومتابعة كافة تحركات قوات الوفاق التي تحاول شن ضربات في ظهر القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن قوات العدو تقاتل بعقائد مختلفة في صفوف العدو منهم عناصر في تنظيم القاعدة، وأنصار الشرعية، وجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى أن هناك من يقاتل بعقائد جهوية بمساندة أصحاب السوابق والمجرمين لمنع إقامة دولة القانون.