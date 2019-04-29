بعد أن طالبهم بقتله بشرف .. القبض على أحد المشاركين في مقتل الجندي “سليمان الحوتي” في طرابلس

بعد أن طالبهم بقتله بشرف .. القبض على أحد المشاركين في مقتل الجندي “سليمان الحوتي” في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت قوات الجيش الوطني القبض على أحد العناصر الإرهابية المتورطة في مقتل الجندي سليمان عطية الحوتي – الذي عرف بعبارته الشهيرة “خلوا فيها شرف” – عندما حاصرته عناصر الجماعات الإرهابية وقامت بتصفيته .

وأكدت القوات المسلحة القبض على الإرهابي المدعو “ياسر الدرناوي” أحد عناصر شوري بنغازي الإرهابي خلال المعارك الدائرة في طرابلس .

وكان الإرهابي ” الدرناوي” قد شارك في العمليات العسكرية ضد القوات المسلحة في بنغازي، وتمكن من الهرب من بنغازي عن طريق البحر عبر جرافة إلى مصراتة .

وكان فيديو عثر عليه في هاتف أحد قتلى الجماعات الإرهابية في بنغازي، تعود أحداثه للعام 2015، يظهر فيه الجندي الحوتي محاصرا في مخبئ ويتحدث لأحد الإرهابيين الذين يحاصروه بأن يقاتله بشرف بعيدًا عن التصفية والغدر، لكن الأخير أبى إلا أن يصفيه في مكانه.

ويظهر الفيديو حواراً بين أحد مقاتلي تنظيم داعش والجندي الحوتي، طلب فيه هذا الأخير قتاله بشرف لكنه تعرض إلى وابل من الكلمات النابية واتهامات بالكفر قبل أن تتم تصفيته بالرصاص، “ثأراً لأحد عناصر مجلس شورى ثوار بنغازي” الذي تم قتله آنذاك من طرف الجيش ويدعى “الحبيب بن يزة” .

وأثنى الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا بكثافة مقطع الفيديو على شجاعة الجندي الذي لم تظهر عليه أي علامات من الخوف أو الضعف أمام مقاتل داعش، معبرين عن فخرهم بجنود الوطن ووقوفهم ضد الجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد والعباد داعين إلى ضرورة الاقتداء بهم والثأر لهم.

#خلو_فيها_شرف_بس، لا ينسى نشطاء مواقع التواصل في ليبيا، هذا الهاشتاق الذي انتشر بشكل كبير في بدايات شهر فبراير العام 2017، التي كان في الأصل عبارة قالها الحوتي، لحظة إعدامه من قبل أحد الجماعات الإرهابية التي كانت تسيطر على مدينة بنغازي قبل تحريرها.

وأعلن جهاز المباحث الجنائية في مدينة مصراتة القبض على ” أحمد حسن الشريف المعروف بـ”عصيدة”، قاتل سليمان الحوتي، في 18 مارس 2017 ونشر الجهاز اعتراف المدعو “العصيدة” أنه التحق بداعش في نهاية العام 2014 في الصابري ببنغازي، وكان يتبع “أنصار الشريعة” في بنغازي وقبلها منظما لـ”كتيبة راف الله السحاتي”.

وفي 22 نوفمبر 2017 أعلن جهاز مكافحة الإرهاب أجدابيا، إلقاء القبض على الإرهابي محمد مصطفى المعروف بـ”رنده العبد”، أحد المشاركين في تصفية الجندي سليمان الحوتي .