بالفيديو .. مصدر عسكري بالوفاق يؤكد مقتل “شريخان” ويطالب قوات مصراتة بالدخول في معارك طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

اعترف أحد عناصر قوات الدفاع بحكومة الوفاق المتعرف بها دوليًا بمقتل آمر كتيبة شهداء أماطين مصراتـة “محمد بعيو” الشهير بـ “شـريخـان” في اشتباكات محور صلاح الدين جنوب طرابلس .

وطالب الجندي قوات مدينة مصراتة بضرورة الالتحاق فورًا بمحاور القتال في طرابلس، لصد تقدم قوات الجيش الوطني.

ويظهر الجندي في مقطع فيديو من أمام معسكر اليرموك بمنطقة صلاح الدين جنوب طرابلس، لكن لم يذكر التاريخ خلال التسجيل، وقال إن قوات الوفاق تمكنت من استرجاع المعسكر بعد معارك طاحنة راح ضحيتها العديد من عناصر القوات .

وناشد الجندي من وصفهم بثوار مصراتة، وتاجوراء وكل المدن التي مع ثورة فبراير بضرورة الالتحاق بمعارك طرابلس ضد قوات الجيش الوطني، مشيرًا إلى أن سيطرة القوات المسلحة على طرابلس يعني انتهاء ثورة فبراير، حسب وصفه .

وقال المعني يجب على قوات مصراتة إغلاق المدينة بالكامل والإبقاء على 50 عربة عسكرية فقط وبعض الجنود، وإرسال باقي القوات والآليات لطرابلس لدخول طرابلس وتحريرها، حسب وصفه .

ووصف الجندي أن المعارك الدائرة الآن أصعب من معارك فبراير2011 ضد القذافي، قائلا أن هناك خسائر كبيرة في صفوف قوات الوفاق على يد القوات المسلحة .

وأكدت قوات الجيش الوطني التحفظ على جثة بعيو عقب مقتله، لافتة إلى أن “شريخان” يعد من أبرز القيادات التابعة لقوات لحكومة الوفاق .

يشار إلى أن “محمود حمد مصطفى بعيو” الملقب بـ “شريخان” من مواليد 1984 ومن سكان مدينة مصراتة، كان قبل ثورة فبراير 2011 يعمل مساعد سائق شاحنة، وتم القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية الليبية خلال العام 2004 في قضايا نصب واحتيال.

والتحق بثورة فبراير 2011 وشكل حينها كتيبة باسم (شهداء أماطين) وأصبح آمرا لها وهي من ضمن قوات الوفاق الآن ومتمركزة في محور صلاح الدين طرابلس.

وبعد سقوط النظام السابق اتجه إلى الربح غير الشرعي وأصبح يتاجر في الأراضي غير الشرعية والتهريب والحصول على الاعتمادات والأموال مقابل الحماية لبعض السياسيين ومن أبرز داعميه رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبدالرحمن السويحلي، رغم أنه كان مسؤولا عن طرد (شريخان ) ومجموعته من طرابلس في ديسمبر 2016 .

واتهم بعيو من قبل حكومة الوفاق قبل طرده من طرابلس بالعمل لصالح الجماعة الليبية المقاتلة وارتكابه عمليات سرقه وابتزاز وخطف وقتل، بالإضافة إلى مشاركته في (مجزرة غرور) .