تحصل أحدهم على منح أرباب الأسر…ضبط ثلاثة مصريين أشقاء بأوراق مزورة في البيضاء

أخبار ليبيا24ــ خاصّ

كشف مركز الحرس البلدي البيضاء الجنوبي، أنه تمكن من ضبط ثلاثة أشقاء مصريين، في أحد محال المدينة يحملون أوراق ثبوتية ليبية كاملة مزوّرة.

وأوضح رئيس مركز الحرس البلدي البيضاء الجنوبي نقيب “محمد المبروك” عبر الحساب الرسمي للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه أثناء قيامه بدورية في المنطقة الصناعية البيضاء، وعند الدخول إلى محل بيع الإسمنت والحديد، طلب الإجراءات من أحد العاملين وادعى أنه وأشقاءه يديرون المحل، وأنهم ليبيون رغم أنهم يتكلمون اللهجة المصرية.

وأضاف “المبروك” أنه تبين أن لديهم كتيب عائلة وثلاث جوازات سفر إلكترونية، وأيضًا جوازات السفر القديمة “الخضراء”، لافتا إلى أنه تمت ملاحظة أن الكتيب مكتوب بخط واحد وبذات القلم.

ولفت رئيس مركز الحرس البلدي البلدي، أنهم توجهوا إلى مقر الجهاز وتم فتح محضر وجمع الاستدلالات وعند الاستجواب من قبل رئيس وحدة التحقيق، أفاد أن كلامهم متناقض، فتم عزلهم في الحجز القانوني وإعادة الأسئلة عليهم.

وأوضح “المبروك” أن الأول وهو المدعو “حسن حامد محمد” وهو رب الأسرة، أقر بأنه أتى إلى ليبيا سنة 2000م، وهو من مواليد مصر أسيوط، وليس كما تم تسجيله في سجلات السجل المدني البيضاء، وأن لديه إجراءات مصرية، ومتزوج ولديه ثلاثة أطفال لم يقم بتسجيلهم في السجلات الليبية، وهم مسجلون في مصر.

وذكر رئيس المركز، أنه عند سؤال المتهم عن سبب عدم تسجيلهم قال إنه يريد العودة إلى مصر، وأنه هنا فقط لجمع المال والعمل، وأنه عندما قدم إلى ليبيا كان أخوه الأكبر “دسوقي” قد رتب له كل الإجراءات واستلم كتيب العائلة في 2009م، وهو بإصدار سنة 2010 م ، ووالدهم متوفي في 2010م، وتم تسجيل الأبناء بتاريخ الولادة حسب الرقم الوطني، وأنهم من مواليد البيضاء، مؤكدا أن والدتهم لم تأتِ إلى ليبيا أبدًا .

وأكد “المبروك” أن الأخ الثاني وهو “جمعة حامد محمد” متزوج في مصر ولديه ثلاثة أبناء مواليد مصر ولم يدخلوا إلى ليبيا أبدًا، وقد تم تسجيلهم ضمن مواليد مدينة البيضاء، عن طريق إجراءات ادعى فيها أن عملية الولادة تمت في المنزل على يد قابلة، ولم يتم إثبات واقعة الولادة وقام بتسجيلهم بأنهم من مواليد مدينة البيضاء.

ولفت رئيس المركز إلى أن الأخ الثاني، قام باستخراج وضع عائلة لهم ومن ثم قام باستخراج فيزا أرباب الأسر لسنة 2017 – 2018 م ، النصف الأول والثاني.

وأشار “المبروك” إلى أن الأخ الأصغر وهو “محمد حامد محمد” ذكر أنه أول مرة يأتي فيها إلى ليبيا كانت سنة 2012م، وقد وجد كتيب عائلة باسمه صادر من البيضاء، وأنه من مواليد ليبيا البيضاء بتاريخ 1 يناير 1994، موضحًا أن شقيقه “جمعة” هو من قام باستخراج وثيقة سفر له، من جوازات البيضاء رغم أنه كان متواجدًا في مصر، ولم يكن في ليبيا وقتها.

وأفاد رئيس المركز أن “محمد” بعد أن وصل ليبيا استخرج جواز سفر إلكتروني وبطاقة شخصية سنة 2015م، مؤكدًا أنه أثناء التحقيق معهم بشكل منفرد، أفادوا أن لديهم سبعة إخوة في مصر، وأن أخاهم الأكبر “دسوقي” وهو من قام بإتمام الإجراءات.

وقال “المبروك” إن المتهمين أقروا كذلك بأن لديهم أقارب في مدينة البيضاء، وهم من يقومون بتسهيل الإجراءات لهم، لافتا إلى أنه تمت إحالتهم إلى النيابة العامة وتوثيق الاعترافات.