الشهير بـ شريخان” مقتل محمد بعيو أحد قادة قوات الوفاق في محور صلاح الدين طرابلس

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تمكنت القوات المسلحة الليبية اليوم الإثنين من قتل آمر كتيبة شهداء أماطين مصراتـة “محمد بعيو” الشهير بـ “شـريخـان” في اشتباكات محور صلاح الدين في طرابلس.

وكشف مصدر مطلع أنه تم التحفظ على جثة بعيو عقب مقتله صباح اليوم الإثنين، لافتا إلى أن “شريخان” يعد من أبرز القيادات التابعة لقوات حكمة الوفاق التي تواجه القوات المسلحة في معارك طرابلس.

وأفاد المصدر أن “شريخان” هو “محمود حمد مصطفى بعيو” من مواليد 1984 ومن سكان مدينة مصراتة، كان قبل ثورة فبراير 2011 يعمل مساعد سائق شاحنة.

وذكر المصدر أنه ألقي القبض على “بعيو” من قبل الأجهزة الأمنية الليبية خلال العام 2004 في قضايا نصب واحتيال.

وأشار المصدر إلى أن “بعيو” التحق بثورة فبراير 2011 وشكل حينها كتيبة باسم (شهداء أماطين) وأصبح آمرا لها وهي من ضمن قوات الوفاق الآن ومتمركزة في محور صلاح الدين طرابلس.

ولفت المصدر إلى أنه بعد سقوط النظام السابق اتجه إلى الربح غير الشرعي وأصبح يتاجر في الأراضي غير الشرعية والتهريب والحصول على الاعتمادات والأموال مقابل الحماية لبعض السياسيين ومن أبرز داعميه رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبدالرحمن السويحلي، رغم أنه كان مسؤولا عن طرد (شريخان ) ومجموعته من طرابلس في ديسمبر 2016 .

وأكد المصدر أن بعيو اتهم من قبل حكومة الوفاق قبل طرده من طرابلس بالعمل لصالح الجماعة الليبية المقاتلة وارتكابه عمليات سرقه وابتزاز وخطف وقتل، بالإضافة إلى مشاركته في (مجزرة غرور) .

وأوضح المصدر أن بعيو (شريخان) كلف آمرًا للقوات التابعة لحكومة الوفاق في محور صلاح الدين – طرابلس ليصبح المحور معروفًا باسم (محور شريخان).