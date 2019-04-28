تمركز وادي السهل يضبط بصل أحمر محظور وشكولاتة مسرطنة في طريقها إلى بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أفاد آمر تمركز بوابة وادي السهل المكلف نقيب “أيمن محمد”، بضبط سيارة براد كبيرة ليبية محملة بعدد 437 كيسا من البصل المصري الأحمر المحظور استيراده، ومخبأ وسط أكياس من البصل الأبيض المسموح باستيراده.

وأوضح محمد لـ”أخبار ليبيا 24″، أنّ السيارة خرجت من مدينة طبرق متجهةً إلى مدينة بنغازي، وجرى التحفظ على الكمية بمخازن البوابة، ليتم إتلافها حسب الطرق القانونية المتبعة .

وأكد محمد، أن التمركز الأمني عند بوابة وادي السهل، تمكن كذلك من ضبط سيارة نقل ليبية تحمل عدد 397 صندوقا من الشوكلاتة نوع ” بيضة كبيرة اللون أزرق ” صناعة مصرية، ويحتوي كل صندوق على 12 بيضة .

ولفت إلى أن التاجر قام بكشط المادة المسرطنة ” E 122 ” والمحظورة، بكتاب من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وفي ذات البوابة التي تبعد 25 كم غرب مدينة طبرق، تم ضبط عدد ستة مهاجرين غير شرعيين يحملون الجنسية المصرية، بتأشيرات دخول ليبية ومصرية مزورة، تم تحويلهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأضاف آمر تمركز بوابة وادي السهل المكلف، أن أولئك المهاجرين جرى ضبطهم وهم في طريقهم إلى بنغازي، في سيارة أجرة نوع “فيتو”، و أكد لهم سائق السيارة أنه لم ينتبه بأن أختام الدخول مزورة.