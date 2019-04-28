بن علي يتألّق مع كروتوني ويقوده للفوز

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

قاد المحترف الليبي “أحمد بن علي” فريقه كروتوني الإيطالي للفوز على نظيره فينيسيا بأربعة أهداف مقابل هدف، أمس السبت على أرضية ملعب “بير لويجي بينزو” لحساب الجولة 35 من منافسات السيرياب .

وقدم “بن علي” مستوى مميز وسجل هدفين لفريقه عند الدقيقتين 48 و71 كما كان وراء التمريرة الحاسمة خلال اللقاء .

ويعتبر “بن علي” 27 عام من أبرز نجوم كروتوني الإيطالي، ورغم غيابه بسبب الإصابة إلا أنه عاد من جديد، وانتزع مكاناً أساسيا في تشكيلة الفريق وسجل “بن علي” هذا الموسم 4 أهداف، وكان وراء تمريرتين حاسمتين في 21 مباراة .