إيران تكذّب باشاغا وتنفي خبر احتجاز سفينة لها في مصراتة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكّد رئيس شركة الملاحة البحرية الإيرانية “محمد سعيدي”، اليوم الأحد، وجود خلاف مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، بشأن سفينة في ميناء مصراتة، لكنه نفى نبأ احتجاز السفينة.

وقال سعيدي – في تصريحاتٍ لروسيا اليوم – إن “وكالة أنباء إفريقية هي من قام بنشر خبر احتجازها، وأؤكد أنه لم يجر احتجاز السفينة، هناك خلاف بشأنها ونتفاوض حاليا مع حكومة الوفاق من أجل حل المشكلة “.

وكان وزير داخلية حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، “فتحي باشاغا” قد أعلن أمس السبت، أن وزارته احتجزت سفينة إيرانية في ميناء مصراتة البحري، بناء على أمر من النائب العام، مشيرًا إلى أن السفينة مدرجة على قوائم العقوبات الصادرة عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد إيران .

وجدد “باشاغا” التأكيد على تلك المعلومة في مؤتمر صحفي من العاصمة التونسية في رده على سؤالٍ لأحد الصحفيين.