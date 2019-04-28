لن تصدق القيمة التي رصدتها لجنة تقدير أضرار الحرب على طرابلس

لن تصدق القيمة التي رصدتها لجنة تقدير أضرار الحرب على طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

كشف رئيس لجنة تقدير أضرار الحرب على طرابلس، “حسن الشريف”، عن التقديرات الأولية لفاتورة الحرب الدائرة في طرابلس منذ أكثر من أسبوعين، وقدرها بنحو 100 مليار دينار .

وقال “الشريف” اليوم الأحد – في تصريحات لقناة “الاقتصادية” – إن الخسائر تتمثل في انهيار البنية التحتية، مشيرًا إلى أن مطار طرابلس الدولي، هو أكثر المرافق المتضررة جراء الاشتباكات .

وأكد أن الطرقات ومحطات ومولدات الكهرباء وخزانات وشبكات المياه، والمباني الحكومية والمشاريع الخاصة والأراضي الزراعية ومنازل المواطنين، تعرضت لخسائر فادحة، تستلزم إعادة صيانة حتى تعود لما كانت عليه قبل نشوب الحرب .

وأكد أن فاتورة الخسائر، هذه غير نهائية؛ نظرا لاستمرار الاشتباكات، مبينًا أن تكلفة الخسائر تتضاعف يوميًا.