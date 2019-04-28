لن تصدق القيمة التي رصدتها لجنة تقدير أضرار الحرب على طرابلس

87

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

كشف رئيس لجنة تقدير أضرار الحرب على طرابلس، “حسن الشريف”، عن التقديرات الأولية لفاتورة الحرب الدائرة في طرابلس منذ أكثر من أسبوعين، وقدرها بنحو 100 مليار دينار  .

وقال “الشريف” اليوم الأحد – في تصريحات لقناة “الاقتصادية” – إن الخسائر تتمثل في انهيار البنية التحتية، مشيرًا إلى أن مطار طرابلس الدولي، هو أكثر المرافق المتضررة جراء الاشتباكات   .

وأكد أن الطرقات ومحطات ومولدات الكهرباء وخزانات وشبكات المياه، والمباني الحكومية والمشاريع الخاصة والأراضي الزراعية ومنازل المواطنين، تعرضت لخسائر فادحة، تستلزم إعادة صيانة حتى تعود لما كانت عليه قبل نشوب الحرب  .

وأكد أن فاتورة الخسائر، هذه غير نهائية؛ نظرا لاستمرار الاشتباكات، مبينًا أن تكلفة الخسائر تتضاعف يوميًا.

المزيد من الأخبار

تمركز وادي السهل يضبط بصل أحمر محظور وشكولاتة مسرطنة في طريقها إلى بنغازي

إيران تكذّب باشاغا وتنفي خبر احتجاز سفينة لها في مصراتة

مصدر عسكري رفيع : قوّات الجيش تستعدّ لشنّ هجومٍ كبير للسيطرة على منطقة العزيزية

بينهم نجلي حفتر.. السراج يطالب بالقبض على 46 شخصية بتهمة قصف طرابلس

المزيد

تمركز وادي السهل يضبط بصل أحمر محظور وشكولاتة مسرطنة في…

إيران تكذّب باشاغا وتنفي خبر احتجاز سفينة لها في مصراتة

مصدر عسكري رفيع : قوّات الجيش تستعدّ لشنّ هجومٍ كبير للسيطرة…

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24