مصدر عسكري رفيع : قوّات الجيش تستعدّ لشنّ هجومٍ كبير للسيطرة على منطقة العزيزية

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

قال آمر كتيبة طارق بن زياد، التّابعة للقيادة العامة “عمر إمراجع”، إن القوّات تستعدّ للسيطرة على كامل منطقة العزيزية، جنوبي طرابلس.

وأضاف إمراجع – في تصريحات خاصة لـ “العين الإخبارية” – أنه تم ترتيب القوّات في محور الهيرة، بهدف التقدم للسيطرة على منطقة العزيزية، موضحًا أن القيادة العامة استدعت وحدات جديدة لتعزيز الموقف.

بيّن آمر كتيبة طارق بن زياد ،أن قوات الجيش تمكنت من صد هجومٍ لقوات الوفاق المعترف بها دوليًا بمنطقة (الطويشة جنوبي العاصمة)، مشيرًا إلى تكبد قوات الوفاق خسائر فادحة، بالإضافة إلى القبض على عناصر تابعة لها.

وأوضح أن قوات الوفاق حاولت أمس السبت، التقدم إلى مدينة ترهونة بغرض سحب اللواء التاسع من موقعه، مُبينًا أن القوات المسلحة كانت تنتظر هناك، وجرت مواجهه قوية انتصرت فيها قوات الجيش، وحصلت على آليات ودبابات كغنائم لها .

أكد “إمراجع” أن قوات الجيش دمرت قوات الوفاق في محور وادي الربيع، لافتًا إلى أن قوات الوفاق تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح .