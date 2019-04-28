بينهم نجلي حفتر.. السراج يطالب بالقبض على 46 شخصية بتهمة قصف طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أصدر رئيس المجلس الرئاسي المعترف به دوليًا “فائز السراج”، أمرًا إلى المدعي العام العسكري، بالقبض على 46 شخصية، موضحًا أنهم يقودون العدوان على طرابلس، حسب قراره .

وقال السّراج ــ في أمر الإحالة الموجه إلى المدعي العام العسكري ــ”نحيل إليكم كشفا بأسماء يحوي مجموعة من الضباط وضباط الصف، والمتطوعين الذين يقودون العدوان على طرابلس، مما سبب الدمار وتهجير المواطنين” .

وأوضح “السراج” في إحالته للمدعي العام، تأتي للتحري والقبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وضمت القائمة عددا من قادة قوات الجيش الليبي الوطني، من بينهم، “صدام خليفة حفتر”، و”خالد خليفة حفتر”، و”عبد الرزاق الناظوري”، و”عبد السلام الحاسي”، و”صقر الجروشي”، و”المبروك سحبان”، و”محمد المنفور” ، وغيرهم من الأسماء.