بابا الفاتيكان يدعو إلى إجلاء المهاجرين من ليبيا بشكل عاجل

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أخبار ليبيا 24 – خاصّ

دعا بابا الفاتيكان  “فرنسيس” اليوم الأحد إلى ضرورة سرعة إجلاء المهاجرين المحتجزين في مراكز التوقيف في ليبيا، معربًا عن قلقه بشأن المحنة التي يعيشونها الآن .  قال فرنسيس :”أدعوكم إلى الانضمام لصلاتي من أجل المهاجرين الموجودين في مراكز الاعتقال في ليبيا، والذين يعيشون أوضاعًا صعبة بالفعل، والتي زاد من خطورتها الصراع الدائر، حسب قوله  “.

وطالب على وجه الخصوص، بإجلاء النساء والأطفال والمرضى، في أسرع وقت ممكن عبر ممرات إنسانية.

وكانت وزارة الداخلية الإيطالية، قد أعلنت أمس الأول الجمعة، أنه من المقرر إقامة ممر إنساني يوم غد الإثنين لنقل 147 طالب لجوء، جوا من ليبيا إلى إيطاليا.

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