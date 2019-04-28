خلال اجتماع عقد بتونس .. مجلس النواب يبحث وجهات نظر سفراء دول الاتحاد الأوروبي حول تحرك الجيش الوطني في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

التقى وفد من مجلس النواب في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، بعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا .

وناقش الوفد خلال اللقاء أمس السبت، الأوضاع الراهنة ودورالاتحاد الأوروبي في ليبيا، ووجهات النظر حول تحرك الجيش الوطني، نحو مدينة طرابلس .

وشدد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب على أهمية ما يقوم به الجيش لتخليص طرابلس من المجموعات المسلحة والمتطرفة للقضاء على الإرهاب وضمان التوزيع العادل للخدمات والموارد بين جميع الليبيين دون هيمنة من أحد .

وأكد “يوسف العقوري” على أن تعثر بعثة الأمم المتحدة، هو السبب الرئيسي فيما وصلت له الأمور من تدهور .

وتناول المجتمعون قضية السفينة المشبوهة، التي وصلت لميناء مدينة مصراتة القادمة من بلغاريا، ودور الاتحاد الأوروبي في حماية السواحل الليبية، من تهريب السلاح وغيره . كما تناول الاجتماع أوجه التعاون مع دول الاتحاد، وأثنى الوفد على دور الوكالة الألمانية للتنمية و على الدعم الفرنسي في مجال الثقافة وغيره .

ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق، وتقوية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء .