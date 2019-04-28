باشاغا يبحث مع نظيره التونسي تسهيل استقبال تونس لجرحى الوفاق

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أخبار ليبيا 24 – خاصّ

ناقش وزير الداخلية حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا فتحي باشاغا ، مع وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي، سبل تسهيل استقبال تونس للجرحى من القوات التابعة للوفاق . وبحث الطرفان – بحسب بيان للمكتب الإعلامي لداخلية الوفاق – اليوم الأحد، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود مكافحة الجماعات الإرهابية .

وأعرب باشاغا، عن شكره لمجهودات وزارة الداخلية التونسية، لدعم سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وبدورها، أبدت وزارة الداخلية التونسية، استعدادها التام للتعاون مع حكومة الوفاق، معربة عن شكرها وامتنانها على التعاون البناء بين البلدين .

يشار إلى أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق “فتحي باشاغا” وصل إلى تونس ليلة البارحة في زيارة غير رسمية .

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