ردًا على الغارات الأخيرة .. باشاغا : الطائرات التي قصفت كانت إصابتها دقيقة ولا تملكها إلا دولتان عربيتان

ردًا على الغارات الأخيرة .. باشاغا : الطائرات التي قصفت كانت إصابتها دقيقة ولا تملكها إلا دولتان عربيتان

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد وزير داخلية حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا فتحي باشاغا عدم توفر معلومات عن الطائرات التي قصفت مواقع عسكرية وأمنية تابعة للوفاق ليلة البارحة .

باشاغا أضاف – خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد في تونس مع نظيره التونسي هشام الفوراتي – أن المقاتلات التابعة لجيش حفتر لا تتوفر لديها إمكانيات القصف المباشر والدقيق التي تعرضن له أمس، مشيرًا إلى أن الطائرة التي قصفت كانت إصابتها دقيقة ولا تملكها إلا دولتان عربيتان”.

وأوضح باشاغا، أن عدد القتلى من جانب قوات الوفاق تعدى 300 شخص و2000 جريح .

وزير داخلية الوفاق أكد أن المغرب العربي في خطر حقيقي ما لم تتكاتف دوله لوقف المد الدكتاتوري وبداية ذلك من طرابلس.

باشاغا دعا إلى “عقد اتفاقية أمنية واتفاق دفاع مشترك بين دول المغرب العربي” لافتًا إلى أن الآن لا يمكن التعويل على المجتمع الدولي .

وقال أتحدى “حفتر” أن يقبل بالاستفتاء على الدستور وأن يخضع للمسار الديمقراطي، مشيرًا إلى أن حفتر يعيد تجربة هتلر بشكل مصغر وأمن المنطقة المغاربية لا يتجزأ.

وحول تطورات الوضع الميداني، قال وزير الداخلية لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بل مستمرون في إرجاع قوات حفتر بالقوة، مضيفًا انتقلنا من مرحلة الدفاع إلى الهجوم والأيام القادمة ستشهد انطلاق مرحلة طرد القوات المعتدية .

باشاغا حذر خلال المؤتمر حفتر من محاولة الهجوم على مدينة سرت، منوهًا إلى أنه قوات الوفاق ستواجه قواته بقوة ويرجع مدحورا، حسب وصفه .

ولم يستبعد باشاغا فرص الحوار، لكنه قال الحوار سيكون مع أهلنا في المنطقة الشرقية ومن يمثلهم سواء كان البرلمان أو طرف آخر .

وزير داخلية الوافق طالب الدول الداعمة لحفتر أن تتخلي عنه؛ لأنه سيسقط قريبا، لافتًا إلى أنهم يتعرضون لعدوان خارجي بقصف طائرات دول تتدخل في الشأن الليبي.

وطالب باشاغا فرنسا بالالتزام بقيم الحرية والديمقراطية، وعدم التورط مع حفتر، مشيرًا إلى أن هناك خريطة سياسية أخرى بعد الحرب؛ لأن عمل 4 سنوات هدم أمام المجمتع الدولي.

وقال وزير الداخلية المفوض إن السفينة التي جرى ضبطها في ميناء مصراتة هي سفينة إيرانية تحمل مواد غذائية.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت السبت أنها احتجزت سفينة إيرانية في ميناء مصراتة بناء على أمر من النائب العام، مشيرة إلى أن السفينة مدرجة على قوائم العقوبات الصادرة عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد إيران.

يشار إلى أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا وصل إلى تونس ليلة البارحة في زيارة غير رسمية .