كونتي : نحن مستعدين لإرسال مستشفى بحري عائم لتقديم الدعم الطبي لجرحى الجيش الليبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ” جوزيبي كونتي ” استعداد بلاده لتقديم الدعم الطبي اللازم لجرحى الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، لافتًا إلى إمكانية إرسال مستشفى بحري عائم لعلاجهم في أقرب منطقة من شرق ليبيا .

كونتي أكد – للصحافيين مساء أمس السبت بعد مشاركته في قمة بكين الاقتصادية واجتماعه على هامشها مع عدد من الزعماء لبحث الوضع في ليبيا – وصول دعوات لحكومته من الجيش الوطني الليبي لإخراج المستشفى الإيطالي من مصراتة .

رئيس الوزراء الإيطالي، أكد أن موظفي المستشفى الميداني في مصراتة لم يقوموا بأي أنشطة عسكرية، أو شبه عسكرية وعملهم يقتصر فقط على علاج المرضى المدنيين، حسب قوله .

وقال إن بلاده استقبلت عدد من جرحى المقاتلين التابعين للمجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج، وباشرنا إجراءات للتأكد من هوياتهم ومن عدم وجود إرهابيين بينهم لأننا لا نريد تقديم أي دعم طبي للجماعات الإرهابية .

كونتي شدد خلال حديثه للصحفيين على سعي بلاده إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا، وإيقاف إطلاق نار قبل كل شيئ .