بعد اتهامه لباشاغا بالوقوف مع الجماعات الإرهابية .. بوشناف يكلف عقيد- زائد الخطابي مديرًا لأمن صبراتة

بعد اتهامه لباشاغا بالوقوف مع الجماعات الإرهابية .. بوشناف يكلف عقيد- زائد الخطابي مديرًا لأمن صبراتة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف القرار رقم 398 لسنة 2019 ميلادي بشأن تكليف عقيد- زائد محمد عبدالله الخطابي مديرا لمديرية أمن صبراتة.

وشدد الوزير في قراره بضرورة العمل به من تاريخ صدوره اليوم الأحد الموافق للثامن والعشرين من أبريل الجاري، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغي كل حكم أحكامه .

يشار إلى أن مدير أمن صبراتة عميد زائد الخطابي قال – في تصريح له نشر عبر الصفحة الرسمية للمديرية – إن العمل تحت وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا هو نقيصة لايمكن القبول بها أو التعايش معها .

وأوضح الخطابي أنه لا يمكن العمل مع “باشاغا” خاصة بعد تصرفه الأناني الأخير ودفاعه عن ما وصفه بـ”عرشه المتهاوي والحفاظ على جاهه المكذوب” ضد القوات المسلحة .

وأكد مدير الأمن على قناعته بأن الحياد في قضية الوطن هو خيانة غظمة، لافتًا إلى الأمور أصبحت واضحة للعالم بكاملة أن العاصمة واقعة تحت سيطرة المليشيات الإرهابية .

وأضاف أنه أمام تضحيات الجيش وقواته المساندة فأن أقل موقف يمكن أن يتخذه هو إعلان الانحياز لخيارات أهلهم وشعبهم وتأييد القوات المسلحة في كل ما تقوم به من أجل تخليص البلاد من هذه الجماعات الإرهابية التي عثت في الأرض فسادًا .

وأعلن مدير أمن صبراته في بيانه المباركة الكاملة والتأييد لعمليات “طوفان الكرامة” التي أطلقها القائد العام المشير خليفة خفتر، مبيناً بأن هذه العمليات ستقرب من يوم قيام الدولة وقدرة مؤسساتها الأمنية على حماية الوطن واسترجاع سيادته وحماية وصون امن المواطنين وكرامتهم في الداخل والخارج.