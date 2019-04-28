نجل السويحلي : سنتعامل مع جميع الدول لصد هجوم قوات الجيش على طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

هدد بشير السويحلي – نجل المدعو عبد الرحمن السويحلي – بأنه سيتم الاستعانة بمن يساعدهم على صد “العدوان” على طرابلس، مؤكدا أنهم سيتعاملون مع جميع الدول في هذا الصدد، وأن كل الخيارات مفتوحة الآن.

وكتب نجل الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، عبدالرحمن السويحلي، تدوينة على حسابه بفيسبوك، أنه قضى الأمر، مؤكدًا استخدام طيران إمارتي بدون طيار لقصف طرابلس ليلة، واصفًا قصف معسكر القعقاع العسكري في طرابلس، بـ “البربري الجبان” .

وأوضح السويحلي أن المعركة لن تحسم بالطيران، لافتًا إلى أن السعودية والإمارات تقومان بقصف اليمن ثلاث سنوات ودمرت البلد، ولَم تستطيع أن تنتصروا على قبيلة واحدة هناك، واصفًا إياهم بـــ “تحالف الشر العربي”.

وقال إن الإمارات ستدفع الثمن غاليًا على ما تفعله في الوطن العربي من أجل أطماعها الغبية للسيطرة عليه وإنشاء إمبراطوريتكم المزعومة !!، حسب قوله .

وختم السويحلي تدوينته بهاشتاج #لن_تدخلوا_ طرابلس .

وقال شهود عيان أن قصفا جويا عنيفا شنه طيران سلاح الجو التابع لسلاح الجو الليبي، استهدف ليل أمس مقر معسكر القعقاع بمنطقة الفلاح جنوبي العاصمة طرابلس.

وأوضح شهود العيان أن أكثر من 6 غارات استهدفت مخازن الذخيرة والآليات بمقر معسكر القعقاع بمنطقة الفلاح.

وكانت حسابات مقربة من قوات حكومة الوفاق المدعومة دوليا، قد أعلنت عن سقوط 10 قتلى، جراء قصف الطيران الحربي لقوات الجيش، فيما وصل عدد الجرحى إلى 23.