رغم محاولتها ترميم جروحها.. أثار الإرهاب لازالت تؤرّق سكان درنة 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

عرفناها ملهمة للفن والإبداع، صامدة عبر العصور اجتمع فيها الوطن بكل تركيباته الاجتماعية تجانسوا وربطت بينهم علاقات النسب والجوار، إلى أن جثم عليها شبح الإرهاب بتنظيماته المختلفة، مدينة درنة هاهي تنتعش مجددًا تاركة بعض الذكريات المؤلمة .

حملنا آلة التصوير وتوجهنا إلى درنة، للاطلاع على ما آلت إليه الأمور هناك، بعد ما ألحقته بها الجماعات الإرهابية من دمار، لنشهد على تفعيل مؤسسات الدولة داخل المدينة التي انعزلت لسنوات وكأنها خارج الخريطة.

واستقطبت التنظيمات الإرهابية ـ في أوقات سابقةـ شباب المدينة الصغار أولئك الذين مستواهم التعليمي لا يمنحهم فرصة التمييز ومستواهم الاجتماعي يرثى له، ليتم استغلالهم في فرض أفكار والدخول في معارك لا أساس لها.

كان مفتيهم مصري الجنسية، وقاضيهم موريتاني الجنسية وقائد شرطتهم تونسي، تمكنوا من المدينة وسيطروا عليها ونشروا أفكارهم السوداء داخلها، قاومهم القليل من سكانها فما كان من هذه التنظيمات إلا تصفيتهم واغتيالهم بطرق مختلفة، اختلفوا في المنهج واتفقوا في المضمون أنهم هم الدولة بقوانيهم الخالية من الإنسانية.

تجوّلنا بمعرض أقيم بمجهودات ذاتية، علقت فيه صور من طالتهم يد الغدر من التنظيمات الإرهابية شملت رجال القضاء والمؤسسة العسكرية والأمنية وصحفيين ونشطاء وسياسيين كل من كان يطالب بدولة القانون، لكل من هؤلاء حكاية لم تحك وقصة لم تكتب لكل صورة ألم وغصة أب وأم وابن وابنة وزوجة وأخ وأخت.

والتقط مراسلنا صورًا للمعرض البسيط، الذي أقيم في الحديقة وزين بصور من قتلوا على يد الإرهاب اغتيالا أو مواجهة في المعارك، التي دارت لسنوات في محيط المدينة.

وعُرض في المعرض ملابس لأنصار الشريعة، ومعدات ولواصق وصواعق كانت معدة لزهق المزيد من الأرواح، وختم طُبع عليه “مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها، محكمة درنة الشرعية، مكتب حل النزاعات”، والذي استخدمه الإرهاب مرارًا في تزويج القاصرات وطلاق نساء أخريات واغتصاب أملاك ومصادرة أخرى، هذا ما رواه لنا عقيد “فرج الحنش المنصوري” والذي أقام المعرض بمجهوداته الشخصية.

وأضاف “المنصوري”، أن الشخص الذي يحمل الختم ينفذ تعليمات القاضي الموريتاني أو الجلاد التونسي أو المفتي المصري فاستبيحت من خلاله الأعراض وانتهكت الحرمات، لافتًا إلى أن هذا الختم ليس معدن أو بلاستك أو مطاط بل معلم يحمل معاني القهر والمعاناة والظلم والألم واغتصاب الحقوق.

وعقب ذلك الحوار خرج مراسلنا، قاصدا المسجد العتيق في درنة، مر بالمدينة القديمة التي أصبحت أثر بعد عين ركام وأنقاض فقد تحصنت بها المجموعات الإرهابية في آخر أيامها وهي تواجه القوات المسلحة حتى اللحظات الأخيرة.

فكم الدمار لا يوصف والمار مرور الكرام يتأثر بها فما بالك بمن عاش عمرا في منزل أو شقة احتوت جدرانه ذكريات طفولته وصباه وأولاده ووالديه، كيف لهذا الصدع أن يُجبر وكيف لهذا الجرح أن يلتئم بعد تدمير المنازل وما يعانونه سكانها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد كافة من نقص السيولة.

وصل مراسلنا للمسجد العتيق أو بمعنى أدق إلى ما تبقى منه، فقد طاله الدمار، هذا المسجد الذي كان يستباح في محارب ساحته دماء الشرفاء من أبناء الوطن ذبحا دون رأفة أو رحمة ليرهبوا باقي سكان المدينة، وليقدموا السمع والطاعة لهذه التنظيمات، وكان يجلد فيه أبناء المدينة أمام سكانها بحجة شرب السجائر أو شهادة الزور وغيرها.

هذا المسجد استغل جزء منه كمخزن للأسلحة وساحتة كمطبخ، وكان شاهدا على ذبح “عبدالنبي الشرقاوي” أحد أفراد الجيش الوطني الذي قبض عليه تنظيم داعش، بالقرب من بوابة لملودة غرب مدينة درنة بـ 55 كم، حيثُ وضع في قفص وتجولوا به داخل المدينة في رتل من السيارات المدججة بالسلاح، وهما يدعون سكان المدينة بالحضور لتنفيذ القصاص فيه.

ورد عليهم عبد النبي آنذاك وهم يكبرون ابتهاجًا بتنفيذ حكم الذبح عليه، فلم ترتعش نبرات صوته أو ينحني رأسه أو يستجدي حياته، وفي آخر كلماته قال لهم “نهايتكم قريبة”.

وبعد أن فصلوا رأس “عبدالنبي” عن جسده ونكلوا بجثته، سلموه للأطفال يتجولون به في درنة، بدأ العد التنازلي للإرهاب، إذ قتل الجيش في معارك تحرير درنة الجلاد الذي قطع رأس الشرقاوي وأسر من مثّل بجثمانه .

بجانب المسجد العتيق، سوق الظلام الأثري، الذي كان علامة من علامات التجارة في درنة، لحق به ما لحق من دمار وتخريب وله حكايات لا تعد ولا تحصى لسكان المدينة ومحيطها.

نعم انتهوا في درنة لكن أفكارهم مازالت مزروعة لدى البعض، والدمار النفسي والمادي الذي سببوه للمواطن يحتاج لوقت طويل، ليمحوا هذه الفترة السوداء من تاريخ المدينة التي عانت الكثير من بطش هذه التنظيمات، في العموم تحتاج المدينة لتوعية مستدامة، ولفكر يحارب الفكر المتطرف ولتنمية بشرية حقيقة، ولوقفة الدولة في تنمية قدرات الشباب وتوفير سبل العيش الكريم، كي لا تكون درنة وغيرها بيئة حاضنة للأرهاب وأفكاره، ففي درنة آلاف الحكايا التي لم تروى بعد .