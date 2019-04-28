مصادرٌ دبلوماسيّة إيطالية تؤكّد قرب إعادة فتح القنصليّة في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكّدت مصادرٌ بالدّوائر الدّبلوماسية الإيطاليّة – وفقًا لتقارير إعلامية إيطالية – عن قرب فتح القنصلية الإيطالية، بمدينة بنغازي في الأيام القليلة القادمة.

وأوضحت المصادر نفسها، بأن فتح القنصلية أصبح مسألة وقت لا أكثر.

الجدير بالذكر، إن متطرفون إسلاميون حاولوا اغتيال القنصل الإيطالي السابق في بنغازي “غويدو دي سانكتيس” في أوائل عام 2013م أمام فندق تيبستي، يعتقد أنها نفس جماعة أنصار الشريعة، التي قتلت في سبتمبر 2012 م، السفير الأمريكي “كريستوفر ستيفنز”.

ونوهت المصادر، إلى أن مقر السفارة السابق في بنغازي، قد تعرض للدمار الكامل، عقب المعارك التي دارت بين قوات الجيش الليبي والجماعات الإسلامية المتطرفة.

ولفتت المصادر إلى أن القنصل الإيطالي، سيستأنف عمله في القريب العاجل من داخل مدينة بنغازي بعد تجهيز المقر .