للمرة الأولى بعد العام 2014 .. سبها تشهد استحقاق انتخابي

أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت مدينة سبها صباح اليوم أول استحقاق انتخابي بعد اكتمال عملية تأمين الجيش للجنوب، حيث افتتحت المراكز الانتخابية أبوابها للناخبين منذ الساعة التاسعة لاختيار أعضاء المجلس البلدي للمدينة للمرة الأولى بعد العام 2014.

وأغلقت مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية في سبها، والبالغ عددها خمسة وعشرين مركزا، أبوابها، لتبدأ عملية فرز الأصوات، التي تستمر نحو ساعة ونصف.

وأصر آلاف الناخبين على المشاركة في الانتخابات موزعين على 25 مركزًا انتخابيا، ليختاروا من بين عشرة قوائم مرشحة للبلدية.

وكانت المشاركة وحدها مكسبًا بحسب ما يعتبر مواطنون شاركوا في الاقتراع، كانوا مبتهجين لممارسة حقوقهم الدستورية في اختيار من يمثلهم.

وأكد رئيس اللجنة الفرعية لانتخابات بلدية سبها، إبراهيم زيد، أن انتخابات اليوم لم تشهد أي خروقات تذكر، بالرغم من الإقبال الكبير عليها.

هذا وتتنافس في الانتخابات البلدية سبها إحدى عشرة قائمة على الفئة العامة، وتسع مرشحات على مقعد المرأة، وستة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تمديد فترة الاقتراع ببلدية سبها .

من جانبها، أصدرت مفوضية انتخابات سبها تعليماتها لكافة القوائم المرشحة ببدء عملية الدعاية والإعلان للقوائم على أن يكون الجمعة الماضية هو يوم الصمت الانتخابي والسبت هو يوم الانتخابات.

وأكدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أن بلديات صرمان وصبراتة والحرابة لم تتمكن من استكمال العملية الانتخابية نتيجة للظروف الأمنية التي تمر بها هذه البلديات وقررت اللجنة تأجيل انتخاباتها إلى حين توفر الظروف الملائمة لإجرائها .

وعبرت اللجنة المركزية لانتخابات البلديات عن شكرها لمواطني بلدية الحرابة الذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم، مؤكداً في بيان لها بأن ذلك سيكون حافزاً لإعادة انتخاباتها قريباً .

ونسبت اللجنة نجاح انتخابات بلدية سبها إلى إصرار المواطنين في عاصمة الجنوب على ممارسة حقهم الدستوري والقانوني بانتخاب مجلسهم البلدي .

وبينت اللجنة أن عملية إعادة انتخابات 3 مراكز في بلدية القرضة والشاطئ تمت بنجاح وهي تامزاوة والمجد والانطلاقة .

ومن جهته، أثنى المبعوث الأممي إلى ليبيا، “غسان سلامة”، على إجراء الانتخابات البلديّة في سبها، رغم الظروف التي مرت بها المدينة ، والتي تمر بها أغلب مدن ليبيا الآن.

ودوّن سلامة – في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويترــ سبها اليوم تنتخب على الرغم من هذه الأيام المؤلمة “تحية من القلب!”.