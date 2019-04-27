أن تنظر لهم بعين الاهتمام … هذا ما طلبه الجرحى من الحكومة المؤقتة

أخبار ليبيا 24ــ خاصّ

فقدت ليبيا الكثير من الأرواح في حربها على الإرهاب، ما بين اغتيالٍ وقع على إيدي عناصر التنظيمات الإرهابية، أو ما دار في المعارك الطاحنة التي امتدت لسنوات، ونتج عنها خسائر كثيرة أولها وأهمها ، مبتوري الأطراف والجرحي.

ومما أثقل حمل جرحى القوّات المسلّحة وزاد في تعبه، تلك الظروف القاسية، التي مرّوا بها هم وأبناء بلدهم، فقد أرهقهم نقص الموارد المالية للحكومة المؤقتة، كذلك نقص السيولة، وارتفاع سعر الدولار في السّوق الموازية، فهذا من شأنه أن يترك أثرا غير محمود عليهم.

ولتعرف وكالة أخبار” ليبيا 24″ عن كثب ما يحدث للجرحى وكيف يدبرون أوضاعهم وما هو موقف الحكومة المؤقتة إزاءهم، التقت بالجريح “حبيب الطايع” في مدينة درنة تحديدا بساحة مسجد الصحابة،كانت إصابته أثناء المواجهات مع التنظيمات الإرهابية بالمدينة القديمة بدرنة بتاريخ الثاني من فبراير العام 2019، وعالج على حسابه الشخصي خارج ليبيا، لم تقف معه الحكومة المؤقتة، كما ذكرـ

يقول “حالي أفضل من غيري بكثير، ورغم إصابتي لم استطع أن ارتاح، فمسألة تأمين مدينة درنة، بعدما تعرضت له من إرهاب، استوطن فيها لسنوات أصبحت مسألة حياة، فقدت الكثير من رفقائي على يد هذه التنظيمات، ودفعنا دماء طاهرة من أجل إعادة درنة لحضن الوطن.

ويتابع الطايع ” نعم الآن لا أستطيع حمل السلاح فإصابتي ظاهرة للعيان، لكنني أساند الجهات الأمنية، واستخدم جهاز اتصال لاسلكي، وكثيرون غيري مصابين ومتواجدين لحماية المدينة من أي خطر.

وأضاف الجريح “نحن لا نريد أن يمن علينا أحد ونحن لا نمن على الوطن، بشيء، لكننا نطلب من الحكومة المؤقتة، ووزارة الصحة أن تنظر بعين الاهتمام لجرحى القوات المسلحة، فهم من أمّنهم ومكّنهم من عملهم وللعلم عرضت علينا حكومة الوفاق، أن نعالج على نفقتها، ورفضنا بشكل قاطع.

وذكر نحن نتحمل على حساب أنفسنا، لكي يعم الأمن والسلام ربوع ليبيا، وعلى كل مسؤول أن يحس بما نعاني ومدى الألم الذي نقاسيه، فجلّنا من عائلات بسيطة، خرجنا من أجل القضاء على من كان يقطع رؤوس إخوتنا، وينشر فكره المتطرف بين سكان مدينة درنة، لكننا مازلنا نشعر بتقصير أداء الجهات التنفذية على جميع الأصعدة.