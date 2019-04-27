ليبيا تخطف 8 قلائد في بطولة إفريقيا لحمل الأثقال

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أخبار ليبيا 24 – خاصّ

خطف المنتخب الليبي لرفع الأثقال8 قلائد في اليوم الأوّل من البطولة الإفريقية لرفع الأثقال 2019م، منها 3 قلائد فضية، و5 قلائد برونزية، في بطولة إفريقيا لحمل الأثقال في العاصمة المصرية القاهرة .

وجاءت تتويجات المنتخب الليبي، بواسطة الرباع الليبي “عبدالله خليفة العقوري” الذي تحصل على “3” قلائد فضية في وزن 61كجم الرفعات و108 كجم خطف و136 كجم نثر بمجموع 244 كجم .

كما تحصل الرباع الليبي “حسان شلابي” على 3 قلائد برونزية في وزن 67 كجم الرفعات، و126 كجم خطف، و 155 كجم نثر بمجموع 281 كجم .

وتوج الرباع الليبي “معراج سعد الدين الطبال” بقلادتين برونزيتين في وزن 73كجم الرفعات، و141 كجم خطف، و166 كجم نثر بمجموع 307 كجم.

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