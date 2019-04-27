مقتل ثلاثة أطفال وإصابة آخرين جراء قصف جوي لحكومة الوفاق في ترهونة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

قتل ثلاثة أطفال وأصيب عدد من المواطنين في مدينة ترهونة، جراء قصف جوي من قبل الطيران الحربي، التابع لحكومة الوفاق المتعرف بها دوليًا، اليوم السبت .

وقصف طيران الوفاق منزل في منطقة “الطويشة” مما تسبب في جرح وقتل المدنيين والإحصائيات الأولية تشير إلى “مقتل 3 أطفال”، و”العديد من الجرحى” جراء القصف .

وندد المجلس البلدي وكافة أهالي ترهونة بالقصف الذي تعرضت له المدينة، حيث أعرب المجلس عن شجبه للقصف الجوي من قبل الطيران، الذي انطلق من الكلية الجوية مصراتة.

ونشر المجلس البلدي صورًا لآثار القصف التي تعرض لها أحد المنازل، من خلال صور تم نشرها .

وقال المجلس البلدي إن هذا العمل الإرهابي، لن يمردون عقاب من قبل أهالي المدينة وبقية الليبيين، وفقاً لما نشره عبر مكتبه الإعلامي .