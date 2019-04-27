“باشاغا” يهدّد بريطانيا تارة ويستجديها تارة أخرى

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكّد وزير الدّاخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا “فتحي باشاغا”، أن محكمةً ليبية وافقت على عودة “هاشم العبيدي” إلى بريطانيا.

وذكر باشاغا – خلال مقابلة مع قناة بي بي سي الإنجليزية – أن حكومة الوفاق، فقدت الثقة في الحكومة البريطانية، وسوف نستغرق وقت طويل، لإعادة الثقة بيننا، وقال إن المحكمة وافقت على تسليم “العبيدي” لأنه مواطن بريطاني، لكن بسبب الحرب في طرابلس توقف كل شيء”، مرجحا أن التسليم لن يتم قبل نهاية القتال .

وأضاف: “نركّز كل اهتمامنا على الحرب في طرابلس الآن، مؤكدًا أن السجن الذي يحتجز فيه العبيدي، آمن رغم الصراع الذي يهدد طرابلس”.

واحتجز “هاشم العبيدي”، المطلوب بسبب علاقته بالهجوم التفجيري في مدينة مانشستر، لدى السلطات في طرابلس، منذ تفجير قاعة حفلات مانشستر أرينا، في مايو 2017 م الذي أودى بحياة 22 شخصا.