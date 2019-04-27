المسماري: يطالب البعثة الأممية ومجلس الأمن بالكشف عن محتويات شحنة السفينة الإيرانية بميناء مصراتة

أخبار ليبيا 24 –خاص

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي ، اللواء أحمد المسماري أن السفينة الإيرانية مملوكة لشركة تتبع الحرس الثوري الإيراني وهي مدرجة على قائمة العقوبات الدولية

وطالب المسماري، في المؤتمر الصحفي اليوم السبت رئيس البعثة الأممية في ليبيا الدكتور غسان سلامة ومجلس الأمن إطلاع الليبيين على محتويات شحنة السفينة الإيرانية المضبوطة في ميناء مصراتة .

وكشف المسماري عن تقدم القوات البرية مدعومة من القوات الجوية في محاور طرابلس وبشكل كبير خصوصا في المحورين الشرقي والأوسط.

وأكمل المسماري، أن قوات حكومة الوفاق شنت 6 غارات استهدفت قوات الجيش قرب طرابلس .

وأضاف أن الإنجاز الحالي يذكرنا بالضربة الخاطفة خلال عملية تحرير الموانئ النفطية الليبية، مؤكدا أن الإنتاج النفطي الليبي عاد بشكل معقول.