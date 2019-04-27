مغادرة محترفي الصداقة بعد توقف الدوري الليبي

مغادرة محترفي الصداقة بعد توقف الدوري الليبي

أخبار ليبيا24- خاص

أكد المدير الاداري بنادي الصداقة صلاح بونباء توقف تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في النادي منذ أسبوعين.

وأوقفت إدارة نادي الصداقة تدريبات الفريق الأول وهي في انتظار قرار الاتحاد الليبي حول مستقبل الدوري الممتاز.

وذكر بونباء في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن اللاعب المالي إبراهيما كوليبالي غادر إلى بلاده يوم أمس الجمعة وسيلحقه أداما بالو وباسيرو بومبا غدًا الأحد فيما سيسافر مدرب الفريق منصف العرفاوي إلى بلاده تونس الأسبوع المقبل.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم قد أصدرت قرار تأجيل منافسات الدوري عقب الأحداث الأمنية غير المستقرة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس هذا وسيجتمع الاتحاد الليبي خلال هذا الأسبوع للاتحاد قرار نهائي بشأن الموسم الحالي.