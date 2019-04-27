إداري نادي الهلا ل : نتدرب بشكل طبيعي وعودة المصابين قريباً

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال “مالك بوحجر” أن الفريق يواصل تدريباته اليومية .

وأضاف بوحجر – لأخبار ليبيا 24 – خضنا عدد من المباريات الودية لتعويض توقف الدوري كان آخرها أمام النجمة وحققنا الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

وأشار إلى أن كل اللاعبين متواجدين مع الفريق باستثناء اللاعب مصطفي التاجوري الذي يتواجد في تونس لتلقي فترة تأهيل بعد تعرضه للإصابة خلال مباريات الدوري الممتاز وعلي الشريف سيلتحق قريباً بالمجموعة .

وختم توقف الدوري يؤثر بكشل كبير في الفريق بعد أن كان في نسق تصاعدي من خلال رتم مباريات الدوري وننتظر قرار الاتحاد الليبي حول المسابقة .

وكانت مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم ق توقف عقب الأحداث الأمنية غير المستقرة التي تشهدها العاصمة طرابلس .