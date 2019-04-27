رغم محاولة إيقافها وعدم تأمينها .. اللجنة المركزية لانتخابات البلدية بسبها تفتح أبوابها  أمام الناخبين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عن انطلاق انتخابات المجلس البلدي سبها صباح اليوم السبت، بدون أي تواجد أمني ؛ و لم تُسجل أي اختراقات أمنية حتى الآن .

وأكدت اللجنة افتتاح أبوابها أمام الناخبين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة من مساء اليوم السبت .

وأعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية يوم أمس الأول الخميس النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية في كل من :”الشويرف، وبراك الشاطئ، وإدري الشاطئ، وأوباري، والقرضة الشاطئ، والرحيبات وزلطن”، التي جرت يوم السبت الماضي.

وفي ذات الشأن، خاطب وزير الحكم المحلي في الحكومة المؤقتة الدكتور عادل عوض الزائدي خاطب عمداء البلديات بالمنطقة الجنوبية قائلا “إن الحكومة المؤقتة تسعي لوضع آليات العمل التي تضمن التداول على السلطة من خلال لانتخابات البلدية وهي بصدد اعتماد مشروع الانتخابات البلدية في كافة ربوع ليبيا مما يمكن الليبيين جميعًا من ممارسة حقهم الطبيعي في تقرير مصيرهم .

وبين خاطب الوزير أنه استدراكًا لما قامت به اللجنة المركزية المنبثقة عن حكومة الوفاق من تنفيذ الانتخابات ببعض البلديات بالمنطقة الجنوبية مما يعد مخالفة قانونية وإدارية صريحة باعتبار هذه الحكومة غير شرعية، حسب قوله .

وأكد وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة أن كل ما يصدر عن حكومة الوفاق لايعتد به بما فيها التي شملتها الانتخابات البدلية على أن تستمر المجالس البلدية في عمليها دون الالتفات إلى أي إجراءات مخالفة لذلك.

ومن جهته، مدير مديرية أمن سبها العميد الساعدي امحمد، قال إن مديرية أمن سبها لن تقوم بتأمين مراكز الاقتراع المخصصة لانتخابات سبها مالم تصلها الأوامر من وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة التي تتبعها مديرية أمن سبها.

يأتي ذلك بعد عودة عميد بلدية سبها حامد الخيالي، من المنطقة الشرقية حاملا معه خطاب من رئاسة الوزراء بإيقاف الانتخابات البلدية بسبها وتشكيل لجنة تسييرية من المجلس البلدي سبها وعدم إجراء الانتخابات المقررة اليوم السبت مازاد توتر الرأي العام بمدينة سبها، وخاصة بعد أن قامت كافة القوائم المترشحة بدفع قيمة الإعلانات والدعاية.