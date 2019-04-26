رغم تشدد بوشناف على ضرورة تطبيق القرار .. رصد شاحنات على جسري  وادي الكوف والباكور

أخبار ليبيا 24 – خاص

رغم تحذيرات مصلحة الطرق والجسور والهيئة العامة للمواصلات والنقل وبالرغم من صدور قرار وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة رقم 343 لسنة 2019 بشأن منع سير الشاحنات وما في حكمها على جسري “وادي الكوف” و”الباكور” رصدت عدسة التصوير لوكالة ليبيا 24، سير عدد من الشاحنات وسيارات النقل على الجسرين المذكورين.

ولم يلاحظ بحسب مراسل الوكالة وجود أي دوريات أمنية قبل جسر الباكور غربا لمنع سير الشاحنات، ورغم وجود تمركز أمني بعد الجسر من جهة الشرق وقيام عناصره بالتفتيش الدوري إلا أن الشاحنات كانت تمر بشكل طبيعي.

وقال المراسل إنه على الرغم من تواجد عند جسر وادي الكوف من جهة الغرب ويتواجد به عناصر من الشرطة العسكرية إلا أنهم أيضًا لم يمنع الشاحنات من المرور .

وأكد المراسل عدم تواجد التمركز الأمنية بعد جسر وادي الكوف من جهة الشرق لإيقاف حركة الشاحنات مما يعد استهتار بقرار وزير الداخلية وعدم تنفيذ من قبل مديرات أمن الجبل الأخضر والساحل والمرج وتوكرة الخاصة بالقرار المشار إلية، وهو مايشكل خطر مؤكد على عابري الجسرين .

وكان وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف أصدر قرارً بمنع سير المركبات الآلية “الشاحنات ونحوها” على جسري وادي الكوف والباكور .

وطالب الوزير في قراره رقم ” 343″ مديريات أمن الجبل والساحل والمرج وتوكرة بتكثيف الدوريات المرورية لتنفيذ القرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

يشار إلى أن أخبار ليبيا 24 نشرت في الثاني والعشرين من فبراير من هذا العام خبر يظهر فيه تصدعات خطيرة في جسم جسر “الباكور”، إضافة إلى تصدعات أعمدته نتيجة لتآكل التسليح الطولي في الأعمدة التي تحمل الجسر الرئيسي الرابط بين مدينتي بنغازي والمرج والذي يُعدُّ الطريقَ الحيويّة للمواطنين.

يشار إلى أن مختصون رجحوا أن تكون هذه التصدعات ناتجة عن الحمولة الزائدة للسيارات التي تمر فوق الجسر، إضافة إلى غياب أعمال العمرة والصيانة الدورية له، وهو ما يهدد بسقوطه الذي سيسبّب كارثة حقيقية وخسائر مادية جسيمة، إضافة إلى مخاطر إصابة المستعملين للطريق من المواطنين.

ويعد جسر الباكور طريقا رئيسية للسيارات التي تحمل التجهيزات والمواد الغذائية بين المنطقتين، بالإضافة إلى كونه طريقا رئيسيا لعبور البضائع المستوردة من مصر إلى بنغازي والمتجهة عبر جسر الباكور الرابط ما بين مدينتي بنغازي والمرج، ما يعني أن إهمال معالجة هذه الشقوق والتصدعات سريعا من شأنه أن يفاقم الأمر.