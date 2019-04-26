منظمة الصحة العالمية تعلن استمرارها بتقديم المساعدات الطبية للجرحى في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق الرسمي لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا الدكتور أحمد العليقي إنه مع استمرار الاشتباكات حول طرابلس وارتفاع عدد الجرحى إلى المئات، كان رد فعل منظمة الصحة العالمية سريعًا لتزويد المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف بالإمدادات الضرورية لإنقاذ الأرواح.

ومن جهته، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا الدكتور سيد جعفر حسين : “لقد أرسلنا فرقًا طبية طارئة لمساعدة المستشفيات ولدعمهم في علاج حالات الطوارئ ودعم الطاقم الجراحي بالتعاون مع وزارة الصحة” ، لافتًا إلى أنهم يخططون لنشر فرق وإمدادات إضافية للطوارئ لدعم المصابين في الخط الأول وتفعيل ثلاث مجموعات من مخزونات الطوارئ ، التي كانت موجودة مسبقًا في مواقع إستراتيجية قبل بدء القتال “.

يشار إلى أن القصف العنيف وإطلاق النار في طرابلس أسفر خلال الأيام الماضية عن إصابة 266 شخصًا ومقتل 56 شخصًا منهم سائق سيارة إسعاف وطبيبان، إضافة إلى نزوح الآلاف من منازلهم، بينما حوصر آخرون في مناطق النزاع، وتتلقى المستشفيات داخل المدينة وخارجها إصابات يومية.

وأضاف حسين أن المنظمة تسعي لتوفير الإمدادات الطبية مسبقًا لدعم مستشفيات المدينة، فقد أرسلت منظمة الصحة العالمية أيضًا فريقًا طبيًا طارئًا ومجموعات دوائية لعلاج الإصابات إلى مستشفى ترهونة، بالقرب من طرابلس، وتعمل أيضًا مع شركاء لدعم الاحتياجات الطبية للنازحين والمهاجرين.

وأشار إلى أن عمل فرق الإسعاف والمستشفيات يعيقه القصف المستمر والاشتباكات المسلحة، بما في ذلك حول المناطق السكنية المكتظة بالسكان. وتواجه فرق الطوارئ نقصًا في الوقود وقد لا يتلقى المهاجرون ، الذين تم نقلهم من مراكز الاحتجاز ، الرعاية الطبية التي يحتاجونها.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا : “نخشى أن يؤدي الصراع المطول إلى المزيد من الإصابات، واستنزاف الإمدادات المحدودة في المنطقة وإلحاق المزيد من الضرر بالبنية التحتية الصحية”.

ودعا حسين المجتمع الدولي إلى ضمان التمويل الكافي لدعم مساعينا في الأزمة الحالية.”