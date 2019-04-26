قائلا أنه يتحملها أمام الله .. الغرياني يطالب الليبيين بالحج والاعتمار مرة واحدة لمنع رفد السعودية بالمال

أخبار ليبيا 24 – خاص

أثارت فتوى مفتي ليبيا “المعزول، الصادق الغرياني، جدلا واسعا بين نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، بعد مطالبته المسلمين ممن سبق وأدوا مناسك العمرة أو الحج بعدم تكرارها مخافة انتفاع حكام السعودية من أموالهم لـ”قتل المسلمين”، داعيا لأن تحوّل هذه الأموال إلى المقاومة الفلسطينية.

وقال الغرياني – في برنامج الإسلام والحياة، الذي يذاع كل يوم أربعاء – وتداوله النشطاء بشكل واسع، أمس الخميس، على تويتر: “من حج أو اعتمر مرة فلا ينبغي أن يكررهما ويدفع آلاف الريالات لحكام السعودية، بل عليه أن يدفع المال لفصائل المقاومة التي تقاتل المحتل في فلسطين، بدلا من دفعها لحكام السعودية التي يستخدمونها لقتل أبناء المسلمين في ليبيا، واليمن، وسيقتلونهم في الجزائر، والسودان، وفي تونس وغيرها”.

أهم ما ورد في حلقة الإسلام والحياة يوم الأربعاء 24/4/2019 🔘 الشيخ د. الصادق الغرياني: أحَيي الأبطال الذين في الجبهات،… Posted by ‎دار الإفتاء الليبية‎ on Wednesday, April 24, 2019

وأضاف الغرياني: “كما قلت، ليس هناك بقعة في الأرض إلا ويسعون فيها فساداً بأموالهم، فمن حج أو اعتمر مرة بحجه أو عمرته بعد ذلك إثمهما أكبر من نفعهما”.

وتابع: “هذه الفتوى أتحمل مسؤوليتها أمام الله، أقولها للشعب الليبي ولجميع بلاد المسلمين”.

واستطرد: “الغرب يقول لحكام السعودية أنتم لستم أهلا للتصرف في المال، أعطوه لنا نحن نعرف كيف نستفيد منه؛ أما أنتم فلا تستحقونه..”.

وزاد الغرياني: “ما نراه الآن من حكام السعودية والإمارات هو أنه ما وجدنا بقعة من الأرض فيها أناس يتوقون للحرية إلا وجدنا تآمرا عليهم تدفع فيه أموال السعودية والإمارات”.