بسبب الظروف الأمنية ..  تذبذب إمداد المناطق الوسطى والجنوبية والغربية بالوقود

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم الجمعة تعليق شحنات الوقود والغاز المتجهة من مستودعي مصراته والزاوية إلى المناطق الوسطى والجنوبية والغربية والجبلية في ليبيا، وذلك نظرا لتردّي الأوضاع الأمنية الناجمة عن الصراعات القائمة على امتداد طرق الإمداد، إضافة إلى تخوف سائقي الشاحنات وعدم استعدادهم للمخاطرة في ظلّ هذه الظروف.

وتواصل إدارة شركة البريقة مراقبة الأوضاع عن كثب، كما تؤكّد عزمها إستئناف عمليات إيصال المحروقات إلى أهالي المناطق المتضرّرة فور تحسّن الوضع الأمني. حيث بات من الضروري وقف إطلاق النار في كامل التراب الليبي لضمان استمرار شحنات الوقود.

وتحذّر الشركة من أن أي تعقيدات أو إرباك في عمليات إمداد الوقود أو الغاز المسال سيكون له أثر مدمر على حياة الناس الذين يعتمدون على هذه المواد الأساسية.

وفي هذا الصدد، علّق رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، السيد عماد بن كورة، قائلا: ” نحن نعمل عن كثب مع الجهات المعنية لإيجاد حلول للمواطنين القاطنين في المناطق المتضرّرة ، وسنقوم باستئناف عمليات الإمداد والتزويد فور تحسن الظروف الأمنية، وتأمين طرق الإمداد، وضمان سلامة السائقين. إن المجتمعات في هذه المناطق في حاجة ماسة إلى هذه الإمدادات، ولذلك يجب علينا توفيرها لتسهيل حياة المواطن وتخفيف معاناته.”