قوات الجيش تجلي عمالة وافدة عالقة بمناطق الاشتباكات في طرابلس

أجبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت قوات الجيش الليبي من إجلاء عشرات الأشخاص من العمالة الوافدة من الجنسيات الأفريقية كانوا عالقين في مواقع الاشتباكات في محيط طرابلس.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي مقطعًا مرئيًا لتحرير القوات لعمالة وافده من جنسيات أفريقيا مختلفة كانت عالقة في مواقع الاشتباكات، الدائرة ما بين قوات الجيش وقوات الوفاق المعترف بها دوليًا في محيط طرابلس.

وأمكن من خلال المقطع المرئي رؤية العاملين وهم يتمتعون بحالة صحية جيدة، حيث أعرب عدد منهم عن تقديرهم لحسن المعاملة التي تلقوها من قبل جنود القوات المسلحة.

وأكدت القوات المسلحة، أنه جرى تأمين العمالة حتى وصولهم إلى المواقع المحررة.

ومنذ انطلاق عملية تحرير طرابلس مطلع الشهر الجاري، أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة على حرصها الشديد لحماية المدنيين.