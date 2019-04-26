دوريات البحث الجنائي تضبط شخص بحوزته كمية كبيرة من حبوب الهلوسة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير المكتب الإعلامي بإدارة البحث الجنائي مساعد ضابط وليد العرفي ضبط شخص يحمل كمية كبيرة من الحبوب المهلوسة “نوع ترامادول” .

وأوضح العرفي أن الجاني تم القبض عليه من قبل دوريات الإدارة العامة في أحد النقاط التفتيش المكلفة لتأمين طول الطريق الساحل أجدابيا البريقة ، المكلفة من قبل وزير الداخلية .

وأشار مدير المكتب الإعلامي إلى أن الكمية كانت كبيرة، وكان الجاني يحاول تهريبها داخل مركبته الخاصة نوع حافلة، منوهًا إلى غرض الجاني كان بيع هذه الحبوب .

يشار إلى أن وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف كلف مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي عقيد صلاح هويدي بتأمين الطريق العامة من أجدابيا شرقا وحتى سرت غربا وحماية ظهر القوات المسلحة .

وشدد القرار على ضرورة البدء في التأمين اليوم السبت، وتجميع عناصر الخطة الأمنية وموافاتنا بتمام القوة بشكل مفصل .

وطالب الوزير بإحالة التمام اليومي إلى مكتبه، وتمام الضبطيات والإجراءات المتخذة بشأنها والمواقف الأمنية الهامة بشكل دوري .

ونبه بوشناف بضرورة التصدي لأي فعل يهدف إلى زعزعة الأمن والمساس بالاستقرار والسكينة العامة .