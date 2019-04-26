رئيس وزراء إيطاليا يجدد للسراج رفض بلاده الكامل للاشتباكات في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أجري رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الجمعة تناول خلاله آخر تطورات الوضع السياسي.

وجدد رئيس الوزراء الإيطالي، خلال الاتصال رفض إيطاليا الكامل للاشتباكات في طرابلس، والذي أعاد ليبيا إلى أجواء الحرب بعد أن كانت على أبواب الحل السياسي للازمة.

من جانبه، أعرب السراج، خلال المكالمة عن شكره للرئيس كونتي والحكومة الإيطالية على الموقف الواضح في رفض الاعتداء، مؤكداً أن قواته تدافع بكل قوة عن طرابلس وعن خيار الشعب الليبي في الدولة المدنية، وستواصل القتال وإلى أن تنسحب القوات المعتدية وتعود من حيث أتت، حسب قوله .