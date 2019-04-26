ملتقى ترهونة “: ليبيا لم ولن تكون حاضنة للجماعات المتطرفة أو بؤرة للإرهاب

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت القبائل ومؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة الغربية على دعمها الكامل لقوات الجيش الليبي، داعين المغرر بهم إلى الاصطفاف في صف الوطن، محملين مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، مسؤولية إهدار المال العام من أجل الحفاظ على بقاء الميليشيات والعصابات الإجرامية في طرابلس.

وأضافت مكونات المنطقة في بيانها الختامي – الذي اطلعت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه – للملتقى الذي عقدته أمس الخميس في ترهونة، إنها استشعرت خطورة ما آل إليه الوضع العام في ليبيا التي انتهكت سيادتها وضاعت مقدراتها وسُلبت إرادتها السياسية وتقطعت أوصالها، نتيجة لسيطرة العصابات الإجرامية والجماعات المتطرفة والإرهابية التي شرعنت نفسها وهيمنت على مصادر صنع القرار في ظل غياب القانون وضعف المؤسسات.

وأوضح أن تلك القوى غير الشرعية مارست الإرهاب بكل أنواعه على المواطنين وعبثت بالوطن ورهنته للأجنبي، كما عملت تلك المجموعات وفق أجندات حيث كانت مجرد بيادق تحركها إرادة وأهواء لها أغراض ونوايا ليست في صالح البلاد والعباد.

وحثت بيان القبائل قوات الجيش على الاستجابة للنداءات المتكررة من أبناء العاصمة وكافة قبائل المنطقة الغربية لقوات للقيام بواجبها الوطني وتحرير طرابلس من سطوة الميليشيات والمجموعات المسلحة والتي “جثمت على قلوب الليبيين” سنوات عدة فاهلكت الحرث والنسل وعاثت في الأرض فساداً، واستحوذت على كافة مقدرات المواطن من غذاء ودواء والمتاجرة به والمضاربة عليه في وضح النهار.

ولفت البيان إلى أن مشايخ وأعيان وحكماء ولجان التواصل بالمجالس الاجتماعية لقبائل ومدن المنطقة الغربية ومؤسسات المجتمع المدني تنادوا وعقدوا ملتقى في مدينة التاريخ والوفاء ترهونة الخميس، والذي سجل حضور كل من المناطق التالية، النواحي الأربعة، المشاشية، غدامس، الزنتان، الريانية، أم الجرسان، الخلايفة، أولاد عطية، الرجبان، الزاوية، صرمان، الشقيقة، صبراته، المطرد، درج، سيناون، مزده، القريات، طبقة، الحرابة، الرحيبات، القواليش، شكشوك، الاصابعة، زليتن، مسلاته، الخمس، القره بوللي، غريان، وازن، قبائل ورشفانة، المجلس الإجتماعي قبائل النوائل، بني وليد، قنطرار، العمامرة، ومؤسسات المجتمع بالمنطقة الغربية.

وأكد البيان على الدعم والمساندة الكاملة لقوات الجيش الوطني في عملية “طوفان الكرامة” من أجل تحرير طرابلس، معربا عن الألم لفقدان شباب ليبيا المغرر بهم في المواجهات، لافتا إلى إنها لم تدخل غازية أو طامعة بل من أجل انقاذ الوطن.

وشددت القبائل على أن ليبيا لم ولن تكون حاضنة للجماعات المتطرفة أو بؤرة للإرهاب، مضيفا أن الدين الإسلامي الوسطي هو منهجها.