المسماري  يكشف هوية قائد الطائرة التي أسقطتها القوات المسلحة بالوطية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق باسم قوات الجيش اللواء أحمد المسماري، إن طيارا يحمل جنسية الأوكوادور، كان يقود الطائرة التابعة لمليشيات الوفاق، والتي أسقطتها مضادات القوات المسلحة قرب قاعدة الوطية، الثلاثاء الماضي.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي عقده من مدينة بنغازي، أن الطيار يتواجد حاليا في محيط العجيلات، والقوات المسلحة تعرف مكانه والمحاولات الدائرة لإخراجه من المنطقة وأنها تتابع الموضوع استخباراتيا.

وأكد أن اسم قائد الطائرة يدعى “بوريس ريس” ويحمل الجنسية الأكوادورية.