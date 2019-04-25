مدير مكتب حفتر: في ظل وجود الميلشيات يصعب إجراء أي انتخابات

أخبار ليبيا 24

قال مدير مكتب القائد العام اللواء خيري خليفة التميمي، إن إجراء انتخابات في ظل وجود ميلشيات أمر صعب التحقيق.

وأكد التميمي أنه بعد الانتهاء من العمليات في طرابلس سيكون الليبيون قادرين على إجراء انتخابات نزيهة بإشراف الأمم المتحدة.

وذكر التميمي – في حديث لوكالة “سبوتنيك” على هامش أعمال مؤتمر الأمن في موسكو – “بعد ما يتم تحرير طرابلس من السهل جدا إجراء الانتخابات، يسمح لكل ليبي وليبية أن يذهب إلى مركز الانتخاب وينتخب كيف ما يريد بحرية كاملة”.

وتابع: “أما في ظل وجود الميليشيات لن تستطيع إجراء أي انتخابات، وهذا صعب جدا، لكن الليبيين متفائلون أنه ستكون انتخابات نزيهة وبإشراف الأمم المتحدة. والليبيون قادرون أن يختاروا من هو مناسب لهم”.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في 4 أبريل إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج.