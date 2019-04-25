قوات الجيش تعلن السيطرة على منطقة العزيزية بالكامل جنوب طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت غرفة عمليات طرابلس التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم الخميس، سيطرة الجيش الوطني على منطقة العزيزية بشكل كامل جنوب طرابلس.

وصرحت غرفة عمليات طرابلس في بيان، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن القوات بسطت سيطرتهاالكاملة على العزيزية”، مضيفةً إلى أن “مقاتلات سلاح الجو الليبي تتمكن من تدمير مدافع الهاوزر في محور وادي الربيع التي كانت تستهدف المدنيين في قصر بن غشير”.

وأضاف البيان إلى أن “الاشتباك الآن في محور عين زارة ومحور خلة الفرجان، لافتة إلى أن قوات الوفاق – المعترف بها دوليًا – تقصف بالسلاح الثقيل قرب مبنى الجوازات اتجاه السيمافرو وهناك أضرار في ممتلكات ومنازل المواطنين”.