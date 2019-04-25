الأمم المتحدة تنقل 325 مهاجرا محتجزا من طرابلس

أخبار ليبيا 24

قامت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بإجلاء 325 لاجئاً من مركز قصر بن غشير في جنوب طرابلس بسبب تدهور الوضع الأمني وتصاعد العنف بالقرب من العاصمة الليبية.

وحسب “رويترز”، قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيان إن اللاجئين نُقلوا إلى مركز احتجاز في العزاوية، شمال غرب ليبيا، حيث “تعرضوا لخطر منخفض”.

وآخر عملية إجلاء وصلت إلى 825 من اللاجئين والمهاجرين الذين تم نقلهم من وسط المصادمات في أربع عمليات خلال الأسبوعين الماضيين. وطالبت المفوضية بالإفراج عن الثلاثة آلاف الباقين رهن الاحتجاز.

وفتح مسؤولون ليبيون أبواب مركز لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في طرابلس لكن المهاجرين الخائفين القادمين من الصومال وغيرها من دول إفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، قالوا لرويترز إنهم قرروا البقاء خشية الوقوع في مرمى النيران في القتال الدائر حول العاصمة.

وقال صومالي يدعى داوود (20 عاما)، وهو يجلس على حشية في مستودع احتجزت فيه السلطات 550 مهاجرا، “لا نريد أن نغادر ليس لدينا مكان لنذهب إليه”. وتقيم زوجته الحبلى بغرفة أخرى.

وقالت الأمم المتحدة إن السبل تقطعت بأكثر من 3600 مهاجر محتجز في طرابلس منذ أن انطلاق عملية طوفان الكرامة لتحرير طرابلس من المليشيات الإرهابية .

وقال متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن نحو 12 مهاجرا أصيبوا أمس الأول الثلاثاء عندما فتح مسلحون مجهولون النار عليهم داخل أحد مراكز الاحتجاز في منطقة يستعر فيها القتال.

ولم تتضح التفاصيل حتى الآن. ويُعالج المصابون بأحد المستشفيات. ودعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في هذه الواقعة بوصفها جريمة حرب.

وفي منطقة تاجوراء الأكثر هدوءا، فتح مدير مركز الإيواء نور الدين القريتلي أبواب المركز الذي يضم مهاجرين من دول أفريقيا جنوبي الصحراء مثل إريتريا والصومال وجنوب السودان وعدد من الدول العربية. ويعيش كل من بقي في هذا المركز على وجبة واحدة من المعكرونة في اليوم، وفي أفضل الأيام يحصل على وجبتين.

وواجه مسؤولون ليبيون في الماضي اتهامات بإساءة معاملة آلاف الأشخاص الذين جرى احتجازهم ضمن جهود دعمتها أوروبا لكبح التهريب.

ووفقا للأمم المتحدة تستضيف ليبيا حاليا ما يربو على 700 ألف شخص فروا من أوطانهم، ووصل معظم هؤلاء إلى ليبيا بعدما شقوا طريقهم عبر الصحراء على أمل تحقيق حلم العيش الأفضل بعد العبور لأوروبا.