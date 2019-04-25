المرزوقي : ما يقع في ليبيا يمس مباشرة الأمن القومي التونسي

أخبار ليبيا 24

أكد الرئيس التونسي السابق وزعيم حراك تونس الإرادة، محمد المنصف المرزوقي، أنّ ما يحصل في ليبيا يطول بشكل مباشر الأمن القومي في تونس، منتقداً العملية العسكرية التي يقودها قائد الجيش المشير خليفة حفتر.

وقال المرزوقي في لقاء لوكالة “سبوتنيك”: “ما يقع في ليبيا يمسّ مباشرة الأمن القومي التونسي، الحكومة والشعب اليوم في اتفاق تام على الأقل في هذا الملف الحساس: نحن مع ليبيا موحدة مستقرة وديمقراطية طبعا”.

وأضاف المرزوقي: “نحن ندين محاولة حفتر فرض نظام عسكري استبدادي جديد كالذي تخلصت منه ليبيا، ونقف مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، حسب قوله “.

وشدد المرزوقي: “نستغرب تقاعس دول تدّعي الديمقراطية في نجدة نظام شرعي ديمقراطي، مهدد بعسكري انقلابي قال أكثر من مرة إنه لا يؤمن بجدارة الشعب الليبي بالديمقراطية”.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، ليل الرابع من أبريل الجاري، إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في طرابلس .