الدغاري : يجب على مجلس النواب ترك الخلافات والعودة للرشد

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد النائب بمجلس النواب خليفة الدغاري أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة هو تطهير طرابلس من الجماعات الخارجة عن القانون، ومحاربة الإرهاب سوياً، وأن تنطوي كافة التشكيلات المسلحة تحت الشرعية بالقوات المسلحة العربية الليبية .

وقال الدغاري إن على مجلس النواب الليبي ترك الخلافات بكونه السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا “والعودة للرشد” بحسب وصفه .

وأكد أن الوفاق يجب ن يكون “ليبيي – ليبيي” فكل الدول التي تتصارع على ليبيا تسعي لتقسيمها، ولهذا يجب أن يدرك الليبيين حجم المؤامرة التي تُحاك لتقسيم الدولة .

وحث نواب المنطقة الغربية على ضرورة الالتفاف إلى مصلحة الوطن، منوهاً إن مجلس النواب قد أصدر عديد القرارات ومنها العفو العام الذي يجب أن يكون الفيصل لإنهاء الاقتتال الحالي بالمنطقة الغربية .