بسبب التصعيد العسكري في طرابلس .. مجلس النواب يعلن تأجيل جلسة الإثنين القادم

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عن تأجيل جلسة مجلس النواب التي كان من المقرر عقدها الإثنين القادم التاسع والعشرون من الشهر الجاري والتي دعت لها رئاسة مجلس النواب اليوم الخميس.

وأوضح ” بليحق ” بأن التأجيل جاء بناءًا على طلب من عدد من السادة أعضاء مجلس النواب من المنطقة الغربية والجنوبية لهيئة رئاسة المجلس بتأجيل الجلسة لصعوبة الحضور نتيجة الأحداث التي تشهدها البلاد .

وتشهد طرابلس اشتباكات متواصلة بين قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا منذ مطلع الشهر الجاري.

وكان مجلس النواب جلسته الرسمية قد عقد أول جلسة له في مدينة بنغازي – المقر الدستوري للبرلمان – برئاسة المستشار “عقيله صالح” وعدد من الأعضاء .

وافتتحت الجلسة بكلمة لعقيلة أثني فيها علي التضحيات التي قدمتها مدينة بنغازي وانتصارها علي الإرهاب، كما حيا عناصر قوات الجيش الذين يخوضون معارك العزة والشرف لتحرير طرابلس.