شركة الخليج تسعى لتركيب منصة عائمة بميناء الحريقة لإستقبال النواقل العملاقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي بشركة الخليج العربي للنفط فرج المشاي، إن الشركة تدرس تركيب منصة عائمة بميناء الحريقة النفطي في مدينة طبرق تكون بديلة عن أذرع الشحن الحالية، وذلك لتحسين منظومة الشحن.

وأوضح المشاي لـ”أخبار ليبيا 24″، أن هذه المنظومة الحديثة من شأنها أن تُمكن ميناء الحريقة النفطي من إستقبال نواقل نفطية عملاقة تصل حمولتها إلى 2 مليون برميل من النفط الخام.

ولفت المشاي إلى أن المنصة العائمة ستكون بمنطقة ما بعد المخطاف إسوة بموانئ رأس لانوف والسدرة وهي أكثر عمقاً من الميناء الحالي وهو مايتيح الفرصة لإستقبال النواقل العملاقة.

وأضاف “أجتمعنا مع الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة والشركة البريطانية المصنعة بخصوص إنشاء وتركيب منظومة الشحن العائم (S.P.M ) بميناء الحريقة النفطي”، مؤكدًا أن الدراسات المبدئية قد تستغرق شهرين والمنطقة تحتاج لمسح شامل للتأكد من عدم وجود موانع أو مخلفات من الحرب العالمية الثانية ليتم تنظيفها.

ونوه المشاي، إلى أن هذا المشروع يعتبر نقطة إيجابية لميناء طبرق والرصيف الحالي لم يعد مستعملاً والمنصة أكثر جدوى ويمكن إستقبال النواقل وشحنها في كل الظروف المناخية والعمق المطلوب حوالي 30 متر لإستقبال النواقل العملاقة ويكون داخل البحر المفتوح.

وأكد أن هذا المشروع الضخم سينتهي خلال عام ونصف بالكامل من الدراسة والإنشاءات وتكلفة الميناء العائم الجديد أقل من تكلفة صيانة الميناء الحالي.