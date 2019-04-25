بعد توقفه لأكثر من عامين .. إعادة افتتاح مطار الأبرق الدولي

بعد توقفه لأكثر من عامين .. إعادة افتتاح مطار الأبرق الدولي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت مصلحة المطارات بالهيئة العامة للمواصلات والنقل بإعادة افتتاح مطار الأبرق الدولي صباح اليوم الخميس .

وتوقف المطار عن العمل منذ أكثر من عامين، وتوقفت الملاحة الجوية به، باستثناء الطائرات التي كانت تنقل السيولة النقدية لمصرف ليبيا المركزي أو بعض الرحلات الخاصة بالسياسيين.

تخلل حفل الافتتاح عدد من الكلمات للحضور اثنوا فيها على المجهودات التي بُذلت من أجل إعادة إحياء هذا الصرح المهم الذي يخدم كافة المواطنين في ليبيا عامة ومنطقة الجبل الأخضر بصفة خاصة .

يشار إلى ان أعمال الصيانة في المطار شملت العديد من المرافق منها صيانة المهبط، وساحة وقوف الطائرات، وتركيب حقل إنارة كامل، وإنشاء برج مراقبة، وإنشاء هنقر وعدد من المشاريع الأخرى .

وكان مطار الأبرق، قد تحول إلى مطار يستقبل جميع الرحلات التي كانت تقصد مطار بنينا الدولي أثناء توقف الملاحة الجوية به خلال فترة الحرب على الإرهاب بمدينة بنغازي رغم قدرته الاستيعابية المحدودة.