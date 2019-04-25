اللواء الحاسي : المرحلة الثانية من عمليات تحرير طرابلس ستنطلق في الساعات القادمة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة اللواء عبدالسلام الحاسي عن انطلاق المرحلة الثانية من عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من المليشيات الإرهابية خلال الساعات القادمة .

وأكد الحاسي، أن قواته تستعد للمرحلة الثانية من هجومها، فيما وعد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش بـ”مفاجآت كبرى صاعقة” مساء اليوم .

وأشار الحاسي إلى حدوث تطورات في اليومين المقبلين، مشددًا على أن “المسألة مسألة وقت فقط، وخلال اليومين المقبلين ثمة تطورات ستحدث على الأرض في محاور القتال “.

وأكد اللواء الحاسي أن قواته “لا تزال في مواقعها ولم تفقدها…ونحن نتقدم بهدوء بسبب رغبتنا في تجنيب سكان طرابلس تبعات القتال”.

وكشف أن قوات الجيش الوطني شرعت في عملية لتحييد سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق الوطني، وإخراجه من المعركة، مضيفًا في هذا السياق “أسقطنا طائرة وأعطبنا أخرى، وما زلنا ملتزمين بالخطة الموضوعة سلفًا لتحرير طرابلس وجدولها الزمني… ونحن نتقدم بخطى هادئة، والوضع مطمئن، ولا يوجد ما يدعو أبدا للقلق”.